Paes confirma show gratuito de Lady Gaga em Copacabana em maio

Por Eduardo Simões

(Reuters) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), confirmou que a estrela pop Lady Gaga fará um show gratuito na praia de Copacabana, acrescentando que o show acontecerá no dia 3 de maio.

"Tivemos Madonna no ano passado, esse ano teremos Lady Gaga. Pronto, agora falei", disse o prefeito em entrevista ao programa PodK. "Dia 3 de maio, Lady Gaga no Rio de Janeiro."

Paes já havia sinalizado que Lady Gaga estaria na praia de Copacabana mas ainda não havia dado uma confirmação oficial.

Desde o show de Madonna em Copacabana, no ano passado, o prefeito tem afirmado que em todo mês de maio a icônica praia carioca receberá um grande show. Paes tem justificado o investimento público neste tipo de evento sob argumento de que ele traz grande retorno para a cidade, com a vinda de turistas e ocupação na rede hoteleira e nos restaurantes da cidade.

A vinda de Gaga ao Rio já havia sido antecipada à Reuters por fontes em novembro.

Lady Gaga está em "dívida" com o público carioca. Em 2017, a cantora cancelou em cima da hora uma apresentação que faria no Rock in Rio alegando problemas de saúde. À época a artista disse que estava "devastada" com a necessidade de cancelamento da apresentação. Em 2012 ela já havia se apresentado no Rio e em outras cidades brasileiras.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)