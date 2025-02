No BBB, Joselma avalia a própria trajetória: 'Saí do fogão direto pra cá'

Joselma fez uma avaliação sobre sua trajetória até participar do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A pernambucana refletiu sobre sua história com Diego Hypólito. Ela contou que, antes do reality show, vivia limitada a uma vida doméstica.

Diego: "Nunca imaginei, nem nos meus maiores sonhos, que eu ia estar aqui".

Joselma: "Tu ainda teve as viagens, já fez tanta coisa na tua vida! E eu, que nunca saí do fogão? Saí do fogão direto pra cá! (...) Esse menino já fazia sucesso por aí. Imagina eu, que só pilotei o fogão a vida inteira! E ali, só com aquele grupinho de amizade com poucas pessoas... Não sou muito de relação com várias pessoas. Não sei nem pra onde é que vai!".

Diego: "E você representa muito mais do que você imagina".

Joselma: "Muita gente que está ali, no fogão, e pode dizer: 'poxa, ela conseguiu entrar, vou entrar também. Eu posso mudar minha vida, perder os medos também'. E certeza que tem traumas, medos, mas poxa, eu quero que o povo se espelhe, pensando: 'Uma coisa que nem teve estudo, não saiu da quinta série, mas tá lá, tentando, no meio de tanta gente inteligente, tanta gente que sabe falar [bem]'. Eu estou até perdendo o medo de falar, já!".

