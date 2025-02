Monique Evans festeja resultado de harmonização facial: 'Ele fez milagre'

Monique Evans, 68, exibiu nas redes sociais o antes e o depois de um procedimento de harmonização facial a que se submeteu recentemente.

O que aconteceu

A ex-modelo elogiou o trabalho do profissional que realizou a intervenção. "Ele faz milagres! Arrasou no meu rosto. Como pediram, estou postando o antes e depois", escreveu ela, na legenda do post no Instagram.

Nos comentários, os seguidores de Monique foram só elogios ao novo rosto da musa. "Só realçou mais ainda a sua beleza. Você é maravilhosa!", enalteceu uma fã. "Sempre linda", concordou outro. "Ficou ótimo", reforçou ainda um terceiro.

Recentemente, Monique se aborreceu com a filha, Bárbara Evans, 33, por ter exposto as dificuldades da relação entre elas. "Existem brigas sempre entre filhas e mães. Eu só acho que não é o momento dela tocar nesse assunto, pelo momento que nós estamos vivendo aqui, né? Mas eu não vou cair nessa de ficar falando mal da minha filha, eu sei o que eu vivi com ela", disse a veterana à revista Quem.