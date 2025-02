Tadeu bravo, freeze, tretas: veja momentos que marcaram 1º mês do BBB 25

Nesta quinta-feira (13), há exatos um mês, BBB 25 completa um mês no ar. Em quatro semanas, o programa contou com novas dinâmicas, além de provas e punições que fizeram com que os confinados chegassem diversas vezes em seus limites. Com tantos acontecimentos, Splash separou os dez momentos mais marcantes deste primeiro mês! Confira.

Dupla colocada pra 'fora'

BBB 25: Guilherme e Joselma vão dormir fora da casa

Já no segundo dia do programa, Guilherme e Joselma foram surpreendidos com a consequência do Sincerinho — uma espécie de "esquenta" para o Sincerão. Como os participantes ainda não se conheciam direito, eles apenas tiveram que apontar qual dupla eles gostariam dentro de seu tipo e qual desejavam ver fora do jogo.

Ao serem escolhidos mais vezes para sair da disputa, genro e sogra tiveram que dormir na área externa do confinamento. Para isso, a produção disponibilizou um colchão e um lençol para os participantes.

Diego rindo da Daniele

BBB 25: Diego conversa com Daniele e tem crise de riso

Na segunda semana do programa, Diego e Daniele Hypolito foram escolhidos como os primeiros monstros da edição. Após Maike e Gabriel ganharem a Prova do Anjo, os ginastas tiveram que se vestir de Botão e Quarto Branco.

A dinâmica marcou a fase em que a atleta mais se sentiu excluída dentro do programa. Alvo constante de críticas, a sister tentou desabafar com seu irmão como esta se sentindo.

Enquanto Dani chorava, Diego teve uma crise incontrolável de riso."Eu não estou rindo de propósito, perdão Deus! Dani, volta aqui! Desculpa, eu prometo não rir mais!", afirmou o ginasta após sua irmã perder a paciência.

Dificuldades intestinais

BBB 25: Vitória Strada comemora que conseguiu fazer cocô

Desde os primeiros dias de confinamento, Vitória Strada reclamou que tinha dificuldade de fazer cocô em lugares diferentes. A constipação da atriz começou a preocupar cada vez mais os colegas.

Duas semanas depois do início do programa, a sister finalmente conseguiu ir ao banheiro, mas acabou recebendo uma punição. No exato momento em que Vitória estava no banheiro, a produção emitiu o aviso que todos deveriam ir para sala.

Sem conseguir ver a orientação, a atriz demorou mais tempo para chegar até o cômodo, algo que fez com que ela perdesse 50 estalecas. "Obrigada a todos que acreditaram em mim(...) Não foi consistente, está vindo por fetos", disse, enquanto recebia os aplausos dos colegas.

Romance da temporada

BBB 25: Aline e Diogo protagonizam primeiro beijo da edição

Por mais que Maike e Giovanna tenham ficado algumas vezes antes da eliminação da sister, o romance que movimentou o primeiro mês foi de Diogo Almeida e Aline. Muito antes dos dois ficarem pela primeira vez, o ator ficou incomodado com Vinícius.

Quando Aline e Diogo estavam apenas flertando em uma das festas, a dupla da baiana aconselhou que ela não ficasse com o ator naquele momento. Mais do que isso, ele ainda tentou evitar que a sister bebesse demais — algo que teria sido um pedido dela.

Após resolver seu conflito com Vinícius, Diogo voltou a investir em Aline. Foi graças ao incentivo de Ivete Sangalo, que cantou em uma das festas, que os dois ficaram pela primeira vez.

Desde então, o romance gerou algumas controvérsias, principalmente porque o carioca escolheu a baiana em um contragolpe. Essa atitude fez com que o ator fosse condenado por outros participantes, enquanto Aline rapidamente o desculpou.

Almoço do Big Fone

BBB 25: Brothers definiram quem receberia as consequências do almoço

Para movimentar o programa, durante uma manhã, os participantes foram surpreendidos com o toque do Big Fone. Ao invés de alguém ser indicado ao Paredão, assim que Eva atendeu, descobriu que ela e sua dupla ganharam um "almoço especial".

As duas puderam convidar ainda Guilherme, Joselma, Maike e Gabriel. Felizes com a refeição, ao final eles descobriram que teriam que decidir algumas consequências para os outros confinados.

Enquanto isso, toda conversa durante o evento foi transmitida na sala da casa para os moradores. Como consequência, muitos novos conflitos foram criados, principalmente entre o quarto nordeste e as bailarinas.

Falta de empatia

BBB 25: Gabriel conversa com Guilherme após dizer que não sente empatia

De todas as frases que foram ditas durante o almoço, uma fala de Gabriel fez com que ele fosse apontado no Sincerão. Enquanto decidiam quem cumpriria uma das consequências, o brother questionou se Diego Hypolito realmente tinha crises de ansiedade ou se agia de forma "exagerada" para chamar atenção.

Daniele foi a primeira a se incomodar com a postura do paulistano. Ao relembrar a forma como o participante duvidou de seu irmão, a ginasta garantiu que o destruiria durante a dinâmica de segunda-feira. No entanto, Maike e Gabriel procuraram Diego e Dani para conversar e resolver o assunto antes do programa ao vivo.

No entanto, foi Guilherme que apontou Gabriel durante o Sincerão, fazendo com que o participante admitisse que não tem empatia com quem tem ansiedade. Ao justificar sua fala, o rapaz afirmou que nunca teve contato com o transtorno e não fazia ideia de como era enfrentar isso.

Prova de 20h

BBB 25: Terceira Prova do Líder durou mais de 20h

Para definir a terceira liderança da temporada, os participantes tiveram que encarar uma de resistência. Com as duplas divididas, cada um ficou responsável por uma parte da dinâmica. Enquanto um contava quantas moedas caiam em um baú no provódromo, na área externa o outro precisava ficar atento para apertar um botão.

A dinâmica durou mais de 20h, consagrando Maike e Gabriel como líderes. A prova só terminou após Camilla desistir devido às dores que começou a sentir por conta da cólica.

Quarto interditado

BBB 25: Dummies fecham quarto Anos 50

Como parte de uma das novas dinâmicas do programa, Camilla e Thamiris escolheram interditar o quarto Anos 50. As duas participaram do Pegar ou Largar, em que escolheram ficar com o valor de R$ 70 mil ao invés de somar ao valor total do prêmio.

A consequência dessa escolha foi fechar por tempo indeterminado um dos quartos. Assim que foi anunciado, os participantes tiveram apenas um minuto e meio para retirar todos os pertences do cômodo.

Quarto Secreto e Freeze

BBB 25: Brothers ficam em estátua na dinâmica do Freeze

Marcando o fim das duplas, Gracyanne foi colocada no Quarto Secreto após a eliminação de Giovanna. No local, a sister pôde acompanhar todas as câmeras com áudio, além de assistir alguns vídeos preparados pela produção.

Depois de um dia e meio, Gracy retornou para a casa em meio a uma dinâmica inédita. Enquanto isso, todos os confinados acreditavam que a musa fitness também tinha sido eliminada.

No final da manhã de uma quinta-feira, os participantes receberam a ordem de que deveriam ficar parados igual uma estátua. Caso alguém se mexesse, todos seriam punidos indo para o Tá Com Nada.

Após alguns minutos estáticos, os moradores foram surpreendidos com o retorno de Gracyanne. Por não entenderem a dinâmica do freeze, muitos se mexeram ao ver a sister, o que fez com que entrassem na restrição alimentar.

Monstro Cadeado

Eva ficou mais de 8h para encontrar uma chave, quando foi liberada pela produção

Para marcar a quarta semana de jogo, a produção preparou um monstro ainda mais especial. Após uma reviravolta na Prova do Anjo, Mateus venceu a dinâmica e colocou Eva no castigo.

Mais do que vestir uma fantasia de cadeado, a sister teve que ficar presa em um cercado trancado. Para sair, ela deveria encontrar a chave certa entre mais de 1.300.

Na primeira vez que o sinal tocou, Eva passou mais de 8h tentando sair do local. Já chorando, reclamando de vontade de ir no banheiro e de fome, a sister foi liberada pela produção para sair, mas retornou outras vezes para o castigo — com bem menos chaves.

