Miss Universe Brasil acontece em SP com ausência de 3 estados; saiba tudo

A final do Miss Universe Brasil 2025 acontece na noite desta quinta-feira (13) no Coliseu Convenções e Eventos, em Barueri, na Grande SP, a partir das 20h30. A apresentação do concurso é da jornalista Chris Bath e do comediante Gustavo Pardal.

O que aconteceu

O concurso será transmitido no canal do YouTube do Miss Universe Brasil. Antes, às 19h30, haverá o red carpet do evento que também passará no canal do YouTube do licenciado do Miss Universo.

Splash vai atualizar aqui conforme o evento for avançando e o top de classificações das semifinalistas e finalistas for anunciado.

Três unidades da federação não estão representadas: Rio de Janeiro, Distrito Federal e Roraima. É a primeira vez que o Estado do Rio de Janeiro fica sem representação na modalidade do concurso presencial. A organização nacional não informou o motivo da ausência. O Miss Roraima está com inscrições para seu concurso de 2025.

Todas as candidatas foram aclamadas, ou seja, não passaram por concurso com outras concorrentes. Parte delas são misses biônicas — quando representam um estado onde não nasceram ou não possuem forte ligação.

Ao todo, 24 mulheres das cinco regiões disputam a coroa de Miss Brasil e o direito de representar o Brasil no Miss Universo 2025 em novembro, na Tailândia. Concurso foi antecipado para preparação da vencedora, segundo a organização. Antecipação reduziu o tempo de reinado da atual Miss Brasil, Luana Cavalcante, a primeira mãe a vencer o concurso.

Luana Cavalcante não vai coroar de sua sucessora. Uma fonte próxima afirmou que ela não recebeu convite — não seria a primeira vez que isso ocorre, já que Julia Gama passou o mesmo em 2021. Splash procurou a organização do Miss Universe Brasil e seu CEO Gerson Antonelli para saber se algum convite havia sido feito, e também não houve resposta.

Veja quem disputa o Miss Brasil 2025

Layane Castro Veríssimo, 22, Miss Universe Acre 2025 é modelo Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Hellyen Fusco, 37, Miss Universe Alagoas 2024 é empreendedora Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Caroline Canderón Soares, 37, Miss Universe Amapá 2025 é nutricionista Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Roci Pankov, 36, Miss Universe Amazonas 2025 é psicóloga Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Leidiane Montes Conceição, 32, Miss Universe Bahia 2025 é modelo e empreendedora Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Bruna Ramos Del Nero, 39, Miss Universe Ceará 2025 é modelo Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Ana Carolina Ceolin Comério, 30, Miss Universe Espírito Santo 2025 é nutricionista Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Thaynara Fernandes, 31, Miss Universe Goiás 2025 é empresária Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Nagiely Almeira dos Santos, 26, Miss Universe Maranhão 2025 é modelo Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Naila Gabrielli Bózzio Veiga, 30, Miss Universe Mato Grosso 2025 Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Érica Cássia Gonçalves da Silva, 37, Miss Universe Mato Grosso do Sul 2025 é modelo Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Victória Ananda Weitzel Martínez, 31, Miss Universe Minas Gerais 2025 é jornalista e modelo Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Raquel Moraes Albuquerque, 28, Miss Universe Pará 2025 é engenheira Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Laila Alves Coelho, 28, Miss Universe Paraíba 2025 é musicista e universitária Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Paula Fernanda Assunção, 31, Miss Universe Paraná 2025 é modelo internacional Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Jade Di Lêu, 27, Miss Universe Pernambuco 2025 é modelo Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Maria Gabriela Silva Lacerda, 21, Miss Universe Piauí 2025 é jornalista Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Regiane Meire, 29, Miss Universe Rio Grande do Norte 2025 é empreendedora Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Aline Fritsch, 26, Miss Universe Rio Grande do Sul 2025 é médica Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Cristina Leite, 51, Miss Universe Rondônia 2025 é modelo e atriz Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Karol Morais, 34, Miss Universe São Paulo 2025 é bailarina e modelo internacional Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Emanuele Regina Pamplona, 32, Miss Universe Santa Catarina 2025 é modelo e bailarina Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Saiury Carvalho, 36, Miss Universe Sergipe 2025 é nutricionista Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial