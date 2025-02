Leão Lobo: Com Galvão e Beleza Fatal, Band tenta salvar a audiência

Com a chegada de Galvão Bueno e da novela Beleza Fatal, a Band finalmente dá um passo para tentar salvar sua baixa audiência, opinou o comentarista Leão Lobo na edição do Splash Show desta quinta-feira (13), no Canal UOL.

Uma coisa importante para notar é que finalmente a Bandeirantes resolveu se coçar, resolveu investir. Então, contratou o Galvão Bueno, que é um supernome.

Leão Lobo

Galvão Bueno assinou com a TV Bandeirantes e terá um programa semanal ao estilo do "Bem, Amigos", comandado por ele no Sportv entre 2003 e 2022. O narrador retorna à emissora paulista após 45 anos (trabalhou entre 1977 e 1980).



Leão também comentou a outra novidade: a Band anunciou que vai exibir a novela Beleza Fatal, do streaming Max. A atração tem Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz no elenco.

Acertou e vai apresentar a novela que eles anunciaram oficialmente. A novela estreia dia 10 de março, a novela Beleza Fatal. Nem acabou ainda no streaming, mas já vai estrear na Band aberta às 20h30, logo depois do Jornal da Band. Ou seja, a Band está se mexendo para sair do quase último lugar que ela se encontra de audiência. Então, parabéns.

Leão Lobo

Leão ressaltou a importância da movimentação da Band no mercado televisivo, que impulsiona todas as outras emissoras concorrentes.

Porque concorrência é boa sempre. É o mercado se movimentando. A partir do momento em que a Band se movimenta, a Record vai ter que se movimentar, a RedeTV! vai ter que se movimentar, o SBT, então todo mundo vai ter que se movimentar.

Isso é muito importante para o mercado de trabalho, de todos nós profissionais da comunicação, temos nós da internet ou da televisão, o importante é esse movimento, esse movimento é fundamental. Então, parabéns ao Johnny Saad e a direção da Band por essa nova investida.

Leão Lobo

Veja o Splash Show na íntegra