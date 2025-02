Kelly Key: 'Se ganhasse R$ 1 por convite para reality, compraria uma ilha'

Kelly Key, 41, contou que já recebeu diversas propostas para participar de reality shows.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a cantora disse que recebeu inúmeros convites. "Se eu ganhasse R$ 1 por cada vez que me chamaram para um reality show, eu poderia ter comprado uma ilha".

A artista ainda explicou o motivo de não ter aceitado participar de nenhum reality. "Primeiro, eu me conheço. Então, imagina eu ficar trancada num lugar com gente que não escolhi por 24 horas e sendo filmada, e com câmera até no chuveiro. Já estou nervosa só de falar, só de imaginar!", conta.

Kelly Key acredita que poderia ser expulsa do programa. "Será que eu funcionaria num reality? Ali a gente não tem filtro. É jogo da vida real, não tem edição, o melhor ângulo... é todo ângulo. Talvez eu fosse expulsa na primeira semana por falar demais. Ou, então, é a minha cara quebrar regras. Eu ia perder estalecas se fosse o BBB. Eu ia ser expulsa. Ninguém ia me querer ali".