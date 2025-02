Kanye West e Bianca Censori se separam após nudez no Grammy, diz site

Kanye West e Bianca Censori estão se separando 11 dias após uma aparição polêmica no tapete vermelho do Grammy.

O que aconteceu

O casal já está procurando advogados para prosseguir com o divórcio. Eles se casaram em uma cerimônia discreta em dezembro de 2022. As informações são do TMZ e do DailyMail.

Bianca vai receber cerca de R$ 29 milhões do músico após a separação. Segundo o tabloide, os dois concordaram verbalmente com o pagamento.

Por ora, ela também deve morar na casa do casal em Los Angeles, avaliada em R$ 200 milhões. Fontes próximas ao rapper não sabem onde ele ficará após a separação, mas acreditam que ele deve voltar ao Japão, onde passou boa parte do último ano morando em um hotel.

Nudez no Grammy e comentários nazistas

Kanye West acompanhado por Bianca Censori no tapete vermelho do Grammy 2025 Imagem: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy

Ao lado do rapper, Bianca surgiu com um vestido transparente que exibia seu corpo nu no Grammy. Eles não ficaram para a cerimônia e foram para uma festa logo após passarem pelo tapete vermelho.

Dias depois, West se declarou nazista e fez uma série de comentários controversos nas redes sociais. O músico ofendeu judeus, defendeu P. Diddy, disse que já agrediu mulheres e publicou uma série de vídeos pornográficos.

Ele colocou à venda uma camiseta com estampa nazista em sua loja, YEEZY. Kanye pagou por um comercial no Super Bowl para divulgar a peça: uma camiseta branca com estampa de suástica, batizada de "HH" (uma referência à saudação nazista "Heil Hitler").

Nas redes sociais, West também disse "dominar" a mulher. "Eu tenho domínio sobre a minha mulher. Ela está com um bilionário, por que daria ouvidos a vocês, vadias pobres e burras? As pessoas dizem que o visual no tapete vermelho foi decisão dela. Sim, eu não mando ela fazer nada que ela não queira, mas ela definitivamente não poderia ter vestido isso sem minha aprovação", escreveu, no último final de semana.

Segundo fontes, Bianca estava "cansada" do comportamento de West após o rapper se declarar nazista. "Ela não sabia que ele estava fazendo [essas publicações no X]. Eles estão em Los Angeles, e ele começou a [publicar essas coisas] no meio da noite", disse uma fonte ao DailyMail. A jovem estaria irritada porque Kanye estaria "colocando os dois em perigo" e "dando um exemplo horrível aos filhos".

O rapper perdeu sua loja virtual e foi dispensado por sua agência. "Com efeito imediato, não estou mais representando YE (antes conhecido como Kanye West) devido às suas recentes declarações prejudiciais e odiosas, que nem eu, nem a agência 33 & West podemos apoiar", escreveu Daniel McCartney, agora ex-agente do músico, nas redes sociais.