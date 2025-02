Juliette revela frequência sexual com noivo: 'Tem semana que é mais'

Juliette, 35, abriu a intimidade durante sua participação no programa Casa de Verão da Eliana (GNT), que foi ao ar nesta última quarta-feira (12).

O que aconteceu

Inspirada por Nicolas Prattes, a ex-BBB revelou quantas vezes por semana faz sexo com Kaique Cerveny. "Tem semana que é mais, tem semana que é menos. Se estiver trabalhando muito, a pessoa fica cansada. Não vou mentir", explicou.

Enquanto o marido de Sabrina Sato afirmou que transava mais de 50 vezes por semana, Juliette revelou uma quantidade bem mais "comportada". "No mínimo são seis ou sete vezes por semana. Está ótimo!".

Juliette e Kaique vivem um relacionamento desde abril de 2023. Os dois se conheceram por meio das redes sociais, antes mesmo da cantora participar do Big Brother Brasil 21.

A campeã do BBB 21 ficou noiva em dezembro do ano passado. Dois dias antes do aniversário da artista, o atleta de crossfit surpreendeu a amada com um pedido de casamento.