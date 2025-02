Juliette abre o coração sobre experiência com Deus: ‘Eu vou até você’

Juliette Freire, 35, falou sobre a experiência de reencontro com Deus que vivenciou há alguns anos.

O que aconteceu

O fato aconteceu quando a ex-BBB aceitou o convite de uma amiga para acompanhá-la a uma igreja católica. "Fui fazer faculdade, fui morar com uma menina que era católica e ia muito [à igreja]. Ela dizia 'vamos comigo', e eu dizia: 'ai, não quero'. Evitei [aceitar o convite] a faculdade quase inteira. Mas aí um dia resolvi ir com ela", contou ela ao programa Casa de Verão da Eliana (GNT).

Juliette se surpreendeu, porém, quando o sacerdote da igreja disse palavras que tocaram seu coração, parecendo até mesmo ler seus pensamentos. "Fomos uma igreja lá em João Pessoa (PB), a Comunidade em Adoração. Sentei, mal-humorada, e o diácono começou a falar de uma forma [em nome de Deus]: 'Eu sei que você está com saudade de Mim, mas só vou até você se você deixar, se você abrir seu coração e Me pedir'. Aí eu falava: 'Pai, eu tô aqui'. E ele repetia: 'Pai, eu tô aqui'. Comecei a tremer e falei: 'Não é possível que esse homem está lendo meu pensamento'. Comecei a chorar!"

Ela entendeu que, naquele momento, Deus estava indo até ela. "A lágrima batia no meu peito, e ele falou assim: 'Sei que você está com vergonha. Não vem até aqui, não. Eu vou até você'. Tremi inteira! O diácono veio até mim e pôs a mão na minha cabeça e disse: 'Você voltou. Agora Eu tô aqui'."