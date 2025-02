João Pedro justifica veto do irmão na Festa do Líder: 'Foi só uma festinha'

João Pedro, 22, defendeu o irmão ao justificar a escolha de Daniele para ser barrada da Festa do Líder no BBB 25.

O que aconteceu

Na manhã desta quinta-feira (13), o irmão de João Gabriel defendeu a decisão do irmão na noite anterior. Antes da festa, o líder escolheu vetar Daniele Hypolito do evento.

A sister foi levada para um outro cômodo, no qual só poderia sair caso montasse um quebra-cabeça de 300 peças. No local, a ginasta teve acesso apenas a pão e água.

Enquanto Thamiris criticava a escolha de João Gabriel na sala, o irmão do líder se manifestou: "Ela vetou a gente da prova do anjo, foi até pouco", disse João Pedro, surpreendendo a nutricionista, que achou que o jovem estivesse dormindo.

O gêmeo ainda garantiu que não foi nada demais a punição. "Foi só uma festinha, ela tirou a possibilidade da gente ver nossa família, isso é bem pior", disse.

Acreditando que o líder foi incoerente em não escolher Aline, a ginasta fez questão de confrontar os gêmeos ao encontrá-los na cozinha. "João Pedro, eu vetei vocês da Prova do Anjo porque desde a primeira semana vocês votavam na gente. Só que depois a gente conversou e resolveu tudo. Só que ontem, foi um pouco incoerente da parte do seu irmão porque ele teve embate com outras pessoas essa semana".

O brother justificou que ele e João Gabriel escolheram jogar no estilo 'olho por olho, dente por dente'. "Mas nós, eu e meu irmão, somos moeda por moeda. Se você vetou, nós vai vetar. Se a Aline deu alvo pra nós, nós vai dar alvo pra ela", explicou.

Daniele garantiu que ela e Diego só vetaram eles porque os dois estavam votando na dupla desde a primeira semana. "Quando nós tava votando em vocês, nós não tava votando por causa de você. Era por causa do Diego. E você foi a primeira pessoa, na hora do veto, você encheu a boca e falou 'Gêmeos'", rebateu João Pedro.

A ginasta recordou que o voto não era em apenas uma pessoa, mas sim na dupla."Naquela época tava em dupla, então mesmo que vocês estivessem votando no Diego, estavam votando em mim".

Após a conversa, Daniele garantiu que entendeu o lado dos gêmeos e reforçou. "Eus ou muito tranquila, cara".

