17 países e acidente fatal: tragédia com influencer e Shurastey vira filme

Nicolas Prattes, 27, deve filmar em outubro o longa "Minha Vida com Shurastey", que conta a história do influenciador brasileiro Jesse Koz e do cachorrinho Shurastey. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

Jesse percorreu as Américas ao lado do golden retriever, num Fusca de 1978. A dupla, que acumulava fãs nas redes, morreu em um acidente de trânsito nos EUA, em 2022 — o que causou grande comoção no Brasil. Relembre a história:

Viagem começou em 2017

Natural de Curitiba, Jesse morava em Balneário Camboriú (SC). Insatisfeito com o trabalho, ele pediu demissão, vendeu os bens e pegou a estrada no dia 6 de maio de 2017 num fusca com o cachorrinho Shurastey — nome em referência à música "Should I Stay or Should I Go?", da banda The Clash,

Em 2020, ele contou ao UOL que a ideia era seguir ao sul "até onde o dinheiro permitisse". Após chegar a Ushuaia, no extremo da América do Sul, ele decidiu tentar chegar ao lado oposto, no Alasca.

Jesse Koz e Shurastey no Chile Imagem: Arquivo pessoal

Shurastey era o fiel companheiro de Jesse. O cachorro estava com o viajante desde que nasceu, em 2016. "Ele é muito companheiro: se vou fazer uma trilha, ele vai junto; se entro no mar, ele também vai. Quando acordo, está me esperando e está sempre ao meu lado", disse Jesse ao UOL em 2020.

Acho que se estivesse sozinho, sem o Shurastey, já teria parado, porque a parte emocional pega muito. Você não tem contato com outras pessoas, não conversa com ninguém e ele me dá esse suporte emocional. Fora que me abre portas: quebra o gelo e o medo das pessoas virem conversar, trocar uma ideia e perguntar sobre a viagem. Jesse Koz ao UOL em 2020

Dividindo nas redes sociais a viagem, Jesse foi acumulando seguidores. Com o tempo, já fazia encontros, vendia adesivos, bonés, canecas, etc., e fazia publicidades.

A expectativa inicial era chegar ao Alasca em setembro de 2020, mas a pandemia interrompeu estes planos. Jesse e Shurastey retornaram ao Brasil para aguardar a reabertura de fronteiras entre o território americano e o mexicano. Em janeiro de 2020, Jesse comemorou o retorno ao México para buscar o fusca Dodongo e seguir viagem.

Jesse Kozechen Koz Shurastey influencer morto acidente VW Fusca Costa Rica Punta Arenas Imagem: Reprodução/Instagram

Nos últimos meses de aventura, a dupla conheceu os parques da Disney e da Universal nos entornos de Orlando, as praias de Miami, a capital, Washington e mais. Cruzaram a Times Square, em Nova York, seguiram pela famosa Rota 66 no Arizona e chegaram até São Francisco.

O acidente aconteceu no estado americano do Oregon, onde os viajantes estavam instalados em um acampamento há menos de uma semana. Jesse planejava entrar no território canadense para só então alcançar o Alasca.

Acidente

No dia 23 de maio de 2022, Jesse e Shurastey sofreram um acidente de carro na estrada US 199, conhecida como Redwood Highway a cerca de 1,6 quilômetros da cidade de Selma, no Oregon. A motorista do outro veículo envolvido na colisão, Eileen Huss, 62, foi encaminhada ao hospital e sobreviveu. Ela estava com uma criança, que não ficou ferida.

Juntos, Jesse e Shurastey viram 17 países e percorreram mais de 85 mil quilômetros. Nas redes, eram acompanhados por cerca de 1 milhão de fãs.