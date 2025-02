Um novo legado? Patrick Dempsey explica por que aceitou fazer 'Dexter'

Patrick Dempsey, 59, foi considerado o homem mais sexy do mundo em 2023, pela revista People, mas seu sucesso é de antes deste marco. Ele fez parte do elenco de "Grey's Anatomy" por 11 anos, série na qual viveu Derek Shepherd e uma grande base de fãs mundialmente. Agora, ele angaria novos admirados ao fazer parte de "Dexter: Pecado Original", produção do Paramount+ que chega ao final da primeira temporada nesta sexta-feira (11).

Em entrevista para Splash, durante sua passagem pelo Brasil, o ator disse ter aceitado fazer parte da série ao visar a possibilidade de fazer parte de um novo legado da indústria do audiovisual após "Grey's Anatomy". "Com certeza quero estar presente!"

Agora, é uma base de fãs completamente diferente da que ganhei com 'Grey's Anatomy', e acho legal poder juntar essas duas.

Patrick Dempsey

Em "Dexter: Pecado Original", Dexter Morgan voltou para mais um spin-off, dessa vez uma prequela. A série original, de 2013, já havia originado uma primeira sequência, "Dexter: New Blood", de 2021, que acompanhou os passos do assassino em série focado em matar criminosos após o fim da primeira obra.

A história é ambientada em Miami (como não poderia deixar de ser), em 1991, quando a sede de sangue do protagonista não pode mais ser ignorada. Acompanhamos o jovem Dexter Morgan, interpretado por Patrick Gibson ("The OA"), aprendendo a canalizar a sua "escuridão interna" com a orientação de seu pai, Harry, vivido por Christian Slater ("Mr. Robot" e "Entrevista com Vampiro").

Já Dempsey assume o papel de Aaron Spencer, o capitão do departamento de homicídios da polícia de Miami. "Acho que 'Dexter: Pecado Original' faz um ótimo trabalho ao juntar a série que terminou com a história que apresentamos agora."

O ator Patrick Dempsey Imagem: Reuters

Outro grande nome do elenco é Sarah Michelle Gellar, conhecida por "Buffy" e o live-action de "Scooby-Doo". Na série, ela interpreta Tanya Martin, chefe de Dexter Morgan.

Para a atriz, a personagem é como uma realização de um sonho, pois se trata de um papel que sempre quis interpretar. "Estamos falando dos anos 1990. Estou acostumada a interpretar mulheres formidáveis, e Tanya não é exceção, mas é uma época na qual as mulheres não lideravam departamentos nesses empregos", contou Gella para Splash. "Acho que, especialmente em uma produção policial, esse é um papel importante."

Sarah Michelle Gellar se emociona e chora com fãs brasileiros durante a CCXP 24 Imagem: Leo Franco / AgNews

Tanya tem também outro motivo para ser considerada importante: ela é revelada como a responsável pela escolha de carreira de Debra Morgan, a irmã de Dexter, na Miami Metro Homicide.

Ao todo, "Dexter: Pecado Original" contou com dez episódios na primeira temporada. Ainda não está claro se haverá um segundo ano.