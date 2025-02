Gracyanne questiona jeito de Diego Hypolito no BBB 25: 'Parece um VTzeiro'

Gracyanne Barbosa, 41, decidiu questionar para Diego Hypolito, 38, o motivo dele ficar falando sozinho em certos momentos do BBB 25.

O que aconteceu

Durante a madrugada desta quinta-feira (13), a influenciadora questionou o ginasta após vê-lo conversando com a câmera para falar com Daniele. A atleta foi vetada da festa pelo líder João Gabriel, e muitos acreditaram que ela estava em um quarto assistindo ao que acontecia na casa. Na realidade, a sister teve que tentar montar um quebra-cabeça de 300 peças.

Gracyanne garantiu que esse comportamento de Diego pode não agradar o público. "Não sei como isso é visto lá fora, mas aqui dentro fica parecendo um VTzeiro", afirmou.

Logo de cara, o ginasta não entendeu o que a sister quis dizer. "Você tá fazendo vídeo pra câmera falando pra Dani, deu pra ouvir dali. Mas, de fato, não sei se ela tá ouvindo. É que você acha que ela tá ouvindo lá dentro?", Gracy explicou.

A musa fitness afirmou que muitas pessoas na casa estranham essas atitudes do participante. "É que, quando eu tava no quarto, eu vi você fazendo isso várias vezes. Muitas pessoas na casa já viram e muitas pessoas falaram 'será que ele é desligado? Ele é desligado, mas consegue parar pra fazer um vídeo'. Eu não queria te falar, mas..."

Diego afirmou que está cansado das pessoas da casa e, por isso, prefere se afastar de todos. "Estou me afastando de quase todo mundo, porque não acho mais que nesse grupo, de pessoas tão individualistas — que o ser humano é..."

Eu agora não estou mais fazendo o que eu fazia do começo. Fora daqui, você sabe muito bem como eu sou. Eu cansei um pouco. Quer achar que sou isso ou aquilo? Acha! Uma coisa eu tenho certeza: eu estou muito mais tranquilo. Tô leve. Diego Hypolito

Afirmando que, mesmo rodeado de pessoas, ainda se sente sozinho, Diego ainda explicou. "Eu vou sempre conversar com a câmera porque eu realmente sinto que tô conversando com a minha família. Eu fico sozinho no quarto conversando... Com minha mãe, com as pessoas... Com a situação financeira da minha mãe. Eu falo: 'Bruno, fala com minha mãe, ela precisa pagar o alugue'".

Porque aqui a gente tá rodeado de pessoas, mas tá sozinho. As pessoas ficam pensando só no próprio umbigo Diego Hypolito

Algum tempo depois, Gracyanne repassou toda conversa com Diego para Camilla, afirmando que o brother justificou conversar com a família sobre detalhes da vida externa. "Coisa que a gente deixa preparado antes de entrar, mas talvez ele não tenha deixado. Mas eu falei 'você sabe que quem tá vendo acha esquisito e julga, né?' e eu julguei. Eu falei 'se te faz bem, continua fazendo'", disse.

A influenciadora ainda contou ter questionado Diego sobre o jeito "aéreo" dele. "Ele falou 'mas eu sou assim' e eu falei 'eu nunca te vi assim lá fora, lá fora eu te acho bem focado'. Ele falou que é assim mesmo e sempre fez isso. Eu falei 'mas você tem que entender que vai ser julgado, da mesma forma que sou julgada por ficar 3h na academia' e eu sustento. Eu falei 'se você sustenta, continua. Só não pode querer agradar todo mundo e continuar fazendo isso'".

