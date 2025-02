Gracyanne dá nova bronca em Vitória Strada após festa: 'Revirando os olhos'

Vitória Strada levou mais uma bronca de suas aliadas na madrugada desta quinta-feira (13) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No quarto Nordeste, após a festa, Thamiris disse que o "cenário que ocorreu na sala não pode voltar a acontecer". A sister se referia ao fato das aliadas riram durante uma dinâmica que vetou um dos brothers da Prova do Líder, e Tadeu ironizou o "clima bom" em uma situação de discórdia.

Gracyanne disse que Vitória estava brincando em uma situação séria. "Dona Vitória, não pode brincar quando o negócio é sério. Que as pessoas pegam ranço de você também por isso", disse. "Achando tudo na sacanagem", completou Camilla.

Tem situações que você brinca que não é pra brincar, e a gente já viu pessoas revirando os olhos Gracyanne Barbosa

Thamiris disse que elas precisam evitar a postura pois estão levando "esporros" de Tadeu repetidamente. "Para não levar um esporro direcionado", disse.

Camilla já havia dito na noite anterior que Vitória estava sendo "chata" e "incomodando outros brothers". Em outra ocasião, ela disse que a amiga era um "leão de quarto" e se escondia na hora dos embates.

