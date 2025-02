Dieguinho: Globo precisa tomar atitude rápida para salvar o BBB 25

A Rede Globo precisa tomar uma atitude rápida para tentar salvar o Big Brother Brasil 25, atacou o apresentador Dieguinho Schueng na edição desta quinta-feira (13) do Central Splash.

É complicado, porque a gente estava com uma expectativa muito grande pra esse BBB, e eu também não acho que vai adiantar a gente ficar vindo aqui todo dia falar mal do programa, mal do elenco, mas a nossa intenção agora, chegou num ponto que é querer que a Globo aja, é querer que a Globo tome uma atitude o mais rápido possível, se é que isso ainda pode ser feito.

Quando eu cheguei há dois dias e sugeri que deveria existir uma eliminação em bando, ou seja, você elimina dez pessoas, independente de quem seja, e bota mais dez, a minha aposta é que as marcas vão gostar, o público vai gostar, porque vai ter interesse em saber quem são essas dez novas pessoas e que ainda há tempo para fazer uma loucura dessa. Mas é uma loucura que acho que pode salvar a temporada, é uma loucura que acho que pode fazer diferença.

Essa temporada 25 não deveria ser apenas mais uma temporada. Tinha que ser a temporada 'All Stars', tinha que ser a temporada comemorativa aos 25 anos do programa, já que a Globo inteira está metendo na nossa cara toda hora aqueles 100 anos de Globo, 100 anos do grupo Globo, lá do Jornal Globo e 60 anos de TV Globo.

Dieguinho

O apresentador do UOL seguiu suas críticas ao reality show dizendo parecer que o BBB 25 é um programa sem direção e que ninguém consegue cativar dentro da casa.

Realmente é muito lamentável, é muito triste a gente ver que de fato a sensação que a gente tem é que não tem direção, a sensação que a gente tem é que não tem ninguém conduzindo o programa para um caminho que vai motivar a audiência, o elenco e a competitividade.

Eu acho que chegou num ponto que a gente olha para qualquer um que está lá dentro e fala: não merece. E a prova disso é quando você olha para as redes sociais das pessoas e você não vê as pessoas seguindo. Então, nem envolvimento com a audiência, esse povo conseguiu criar.

Dieguinho: 'Com um mês já parece que está em reta final'

Dieguinho recordou que o BBB 25 completa um mês de sua estreia nesta quinta-feira, 13 de fevereiro. No entanto, apesar de pouco tempo de duração, o programa já parece estar em sua reta final.

A gente está em fevereiro, vamos lá, estamos aqui em fevereiro e atenção, hoje, dia 13 de fevereiro, o BBB 25 completa um mês no ar, porque estreou no dia 13. E já está com cara de reta final, onde nada acontece.

Hoje é 13 de fevereiro e ainda nem deu um mês exato, porque o programa começou às 22h45 na Globo, então ainda não chegamos a um mês. E a gente já estar com um clima de reta final, é grave demais. E qual é o clima de reta final? É que nada acontece.

Dieguinho

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja o Central Splash na íntegra