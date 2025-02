Festival ARVO reúne Liniker, Alcione, BK e 'day off' em Floripa

Um festival praiano cheio de grandes nomes da música brasileira com um intervalo para turistar. Essa é a proposta do ARVO Festival 2025, que acontece no feriado de 1º de maio em Florianópolis (SC). Entre os headliners estão Liniker, BK e Mano Brown.

Criado em 2018, esta é a primeira edição com o novo formato de "day off" para os participantes. A ideia, claro, é incentivar o turismo na Ilha da Magia entre um dia de evento e outro. E opções não faltam, de praias a trilhas, passando por cachoeiras e uma rica vida noturna e gastronômica.

Público do ARVO em 2019 Imagem: Rafael Lima/Divulgação

O que não é novidade no ARVO é o line up focado em brasilidades. Este ano, o samba pede passagem com dois monstros sagrados do gênero como headliners: Zeca Pagodinho e Alcione, ambos naquele momento mágico de revistar a carreira trazendo apenas o creme de suas discografias.

Mas o festival segue também com novidades. A cantora Liniker, que já se apresentou no festival em 2023, levará pela primeira vez a turnê do vitorioso álbum "CAJU" para Floripa, assim como o rapper BK chega com o recém-lançado e muito elogiado "Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer". Além de Exclusive os Cabides, da nova safra da música indie brazuca.

O festival traz ainda Sandra Sá, Os Garotin e Ana Frango Elétrico, mas ainda deve anunciar um novo headliner e mais dois palcos paralelos.

O ARVO Festival 2025 acontece nos dias 1º e 3 de maio no Kartódromo Sapiens Parque, em Florianópolis (SC). Os ingressos custam a partir de R$ 160 e podem ser comprados aqui.

Confira a programação divulgada até o momento

Dia 1º de maio

Palco Principal

Liniker

Alcione

Ponto de Equilíbrio

BK'

Fat Family canta Tim Maia

Os Garotin

Dazaranha

Ana Frango Elétrico

O Rosa

Dia 3 de maio

Palco Principal

Zeca Pagodinho

Mano Brown

Sandra Sá

Yago Oproprio

Joyce Alane

Tião Carvalho

Iara Ferreira convida Juliana Linhares

Juliana D Passos

Exclusive os Cabides