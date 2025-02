BBB: Daniele revela insatisfação com João Gabriel após veto em festa

Após mais de seis horas tentando montar um quebra-cabeças de 300 peças, Daniele Hypolito retornou para a casa do BBB 25 ao fim da Festa do Líder e demonstrou sua insatisfação com João Gabriel. A ginasta criticou a escolha do brother que a deixou de fora da festa.

O que houve

Visivelmente chateada, Daniele demonstrou sua insatisfação. "Ele só criou um problema com uma pessoa que não tinha embate nenhum com ele. Só isso. Incoerente pra caramba. Mega incoerente", desabafou.

A ex-ginasta alegou que havia outros participantes que poderiam ter sido vetados por João Gabriel. "Eu só fiquei triste porque tinha muito mais gente pra ele deixar de fora, inclusive pessoas que tinham tido embate na semana", afirmou Daniele.

Gracyanne Barbosa concordou com a análise da colega e reforçou o sentimento de insatisfação. "A gente falou a mesma coisa", disse a influenciadora fitness.

Diante do episódio, Daniele fez uma promessa que poderá afetar João Gabriel. "Deixa eu pegar o Líder pra ver se não boto todo mundo no alvo!", declarou, sugerindo que sua estratégia pode mudar caso conquiste o colar da liderança nas próximas semanas.

