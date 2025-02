Daniele Hypolito questiona veto de João Gabriel e rebate estratégia dos gêmeos no 'BBB 25'

A tensão no BBB 25 aumentou nesta quinta-feira, 13, após Daniele Hypolito questionar João Gabriel sobre sua exclusão da Festa do Líder.

A ex-ginasta justificou sua decisão anterior, de vetar a dupla em uma Prova do Anjo, e criticou a postura do adversário no jogo. "Eu vetei vocês porque, desde a primeira semana, vocês votavam na gente", afirmou Daniele.

João Gabriel, por sua vez, defendeu sua estratégia e reforçou que a postura da dupla se baseia em reciprocidade. "Veto é veto, alvo é alvo", declarou.

Discussão expõe estratégias e alianças no jogo

Durante a conversa, Daniele apontou que a postura de João Pedro foi incoerente em relação aos vetos. "Foi um pouco incoerente da parte do seu irmão porque ele teve um embate com outras pessoas essa semana", comentou a ex-ginasta.

João Gabriel argumentou que o veto da festa foi uma resposta direta às decisões passadas de Daniele. "Se você vetou, nós vamos vetar. Se a Aline deu alvo para nós, nós vamos dar alvo para ela", afirmou o brother.

Já Daniele destacou que seu veto foi uma consequência do jogo em duplas. "Naquela época, vocês estavam em dupla. Então, mesmo votando no Diego, estavam votando em mim", justificou.

A ex-ginasta também mencionou o impacto emocional da decisão, e disse que o momento foi difícil para ela. "Não é ruim ser vetado, eu sou muito tranquila. O negócio é que não tinha absolutamente nada... Eu, com fome, porque a gente não come pra ir pra festa, tinha pão e água só", desabafou.

Daniele Hypolito é barrada da Festa do Líder

Na noite de quarta-feira, 12, Daniele foi escolhida por João Gabriel para ser barrada da primeira Festa do Líder.

A sister ficou isolada em um quarto sem contato com os demais participantes durante a comemoração. Como alternativa, teve apenas água e pão até o amanhecer e pôde tentar sair do confinamento montando um quebra-cabeça de 300 peças.

A festa, com tema de rodeio, contou com uma pista inspirada em arenas de Las Vegas e decoração predominantemente metálica. Enquanto os demais brothers comemoravam, Daniele enfrentou o isolamento como mais um desafio dentro do reality.