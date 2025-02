Com dó: Brothers se surpreendem com punição à Daniele: 'Castigo miserável'

Brothers repercutiram na manhã desta quinta-feira (13) o fato de Daniele Hypolito ter sido "barrada" da Festa do Líder na noite anterior do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na manhã seguinte à festa, alguns brothers comentaram sobre como foi a noite de Daniele.

Na sala, Thamiris contou para Maike que a ginasta não curtiu nada. "Ela ficou até de manhã montando o quebra-cabeças, você acredita? Aquele tempo todo que a gente tava na festa", explicou. "Com pão e água".

Maike mostrou-se surpreso. "Nossa, achei que ela tava assistindo tudo e comendo gostosinho", afirmou.

Thamiris disse que o gêmeo deveria ter escolhido outra pessoa. "Só acho que ele [João Gabriel] deveria ter colocado outra pessoa. Adoro, mas tem que pensar".

Renata também contou para Eva sobre o castigo. "Castigo miserável", disse Dona Delma. "Se fosse eu só saía amanhã".

Diogo ainda disse para Daniele que não esperava que os gêmeos vetassem ela da prova. "É moeda por moeda. Se você vetou nós [da Prova do Anjo], nós 'vai' vetar. Se a Aline deu o Alvo, nós 'vai' da Alvo", rebateu João Pedro, que estava no mesmo ambiente.

Mais tarde, no quarto, Maike repercutiu o assunto. "Eu achei que ela tava escutando tudo e comendo bem (...) Todo mundo achou pesado depois que soube", disse. "Eu também", afirmou Diogo.

