Chuva, flores e música: Rafa Kalimann mostra como Nattan a pediu em namoro

Rafa Kalimann, 31, resgatou lembranças românticas nesta quinta-feira (13), ao compartilhar como foi pedida em namoro.

O que aconteceu

Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou dois vídeos do pedido, feito durante uma viagem. "Ri tanto revisitando esses vídeos e encontrei esse... ele me esperando para me pedir em namoro, e eu arrumando meu cabelo (à toa)", escreveu.

Em um dia de chuva, Nattan aparece esperando nervoso pela amada. "Tô nervoso... [não fiquei assim] nem pra fazer um show pra 200 mil pessoas", disse o cantor enquanto era gravado.

No outro vídeo compartilhado pela influenciadora, os dois já aparecem juntinhos, vendo um vídeo, enquanto Rafa segura um buquê de flores. Hoje que fui postar... como foi lindo! E ainda teve vídeo da Ana e Vitória cantando 'nossa música'", escreveu na publicação.

Com uma caixinha de som, Nattan colocou para tocar a música "Lisboa", feita pela dupla em parceria com Lenine. Após surgirem rumores de que estavam juntos em novembro, o casal assumiu o romance no dia 18 de dezembro do ano passado.