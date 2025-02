Carla Marins relembra personagem de 'História de Amor': 'Chocante rever'

Carla Marins, que viveu Joyce em "História de Amor", comentou sobre o seu retorno para a TV durante a reprise da trama.

O que aconteceu

Com o retorno da novela à Globo, a atriz comentou como foi rever os momentos em que sua personagem sofre agressões do namorado enquanto estava grávida. "Na época, ainda não contávamos com tantas ferramentas para identificar certas questões. Tudo era, de certa forma, naturalizado. Confesso que foi um pouco chocante rever o primeiro capítulo", disse ela em entrevista a coluna Play, do O Globo.

A artista disse que foi um desafio enorme dar vida a uma personagem de apenas 17 anos, já sendo uma mulher de 27. "O texto do Manoel Carlos era realmente impecável. Ele conseguia reproduzir perfeitamente a fala de uma adolescente. Isso foi fundamental para me ajudar a construir e compor a Joyce. Hoje, consigo enxergar outras camadas na personagem, e acredito que o público também terá essa oportunidade de refletir. Antes, eu a via apenas como uma filha e uma adolescente mimada. Agora, percebo que havia muito mais nela: uma jovem filha de pais separados, grávida aos 17 anos e presa em um relacionamento tóxico."

Atualmente, Carla está afastada das telinhas, mas admitiu que usou o tempo para se dedicar a família. "Nunca deixei de trabalhar, mas nos últimos 15 anos tirei o pé do acelerador para maternar. Agora, o meu filho, Leon, já está com 17, então, estou começando a voltar com mais intensidade. Tenho alguns projetos em vista, mas nada que eu possa falar por enquanto", concluiu.