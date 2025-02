Camilla e Vitória declaram guerra a Eva e Renata no BBB 25

Colaboração para Splash, no Rio

A disputa no BBB 25 está cada vez mais acirrada, e Camilla e Vitória deixaram claro que estão prontas para movimentar o jogo. Em uma conversa estratégica na madrugada desta quinta-feira (13) as duas sisters afirmaram que pretendem tirar Eva e Renata da zona de conforto, colocando-as em situações mais desafiadoras dentro da casa.

O que houve

Vitória destacou que as adversárias têm jogado sem grandes preocupações até o momento. "Elas nunca estiveram numa posição desconfortável aqui dentro", disparou Vitória.

Camilla reforçou a ideia e deu o tom do confronto. "Quem vai trazer essa posição desconfortável...". Sem hesitar, Vitória completou. "Eu tô pronta". A parceria entre as duas se fortaleceu ainda mais quando Camilla garantiu apoio total à estratégia. "Eu também. Pode contar comigo, minha filha, que a gente tá no embate então".

Vitória enfatizou sua determinação. "Tô pronta num nível". Camila, por sua vez, acompanhou. "Eu também. Tô prontinha."