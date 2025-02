Brothers suspeitam que Daniele assiste à Festa do Líder no BBB

Colaboração para Splash, no Rio

A festa do líder João Gabriel, realizada na madrugada desta quarta-feira (12), gerou especulações entre os brothers sobre o paradeiro de Daniele Hypólito. A ginasta foi vetada da comemoração pelo líder e, desde então, não foi mais vista pelos colegas de confinamento, o que levou alguns participantes a acreditarem que ela estaria acompanhando a festa de algum ponto da casa.

Quer acompanhar tudo de perto? Clique aqui e entre no nosso canal no WhatsApp! E não se esqueça de votar nas enquetes do reality e compartilhar sua opinião.

O que aconteceu

Diego Hypólito, irmão de Daniele, chegou a mandar recados para a atleta durante a festa, acreditando que a ex-ginasta possa estar assistindo. "Maravilhosa, amada, perfeita", disse ele. Gracyanne Barbosa também levantou a hipótese e perguntou a Diego: "Você acha que ela tá ouvindo lá dentro?". O brother respondeu. "Eu acho".

Em outro momento, Maike e Camilla também comentaram sobre a possibilidade de Daniele estar assistindo a festa. "Eu acho que a Dani deve estar assistindo toda essa porra", disse Maike. Camilla respondeu. "Tomara". Maike reforçou sua teoria. "Com certeza! Ela não tá só dentro de um Confessionário à toa ali, senão dá pra mandar pro quarto, não pro Confessionário", disse o nadador.

Ao contrário das suspeitas dos brothers, Daniele não está acompanhando a festa. Após ser vetada da comemoração, ela foi levada para o quarto do "Barrado do Baile", um espaço onde não tem acesso à festa nem aos outros confinados. No local, a ginasta tem apenas pão, água e um banheiro à disposição.

No "Barrados do Baile", Daniele recebeu um desafio. Ela terá que montar um quebra-cabeça de 300 peças. Caso conclua a tarefa a tempo, ela poderá participar da festa. Se optar por ignorar o desafio, Daniele retornará à casa apenas após o fim da festa do líder, na manhã desta quinta-feira (13).