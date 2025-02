'Todos se enxergam no caos da vida de Bridget Jones', diz Renée Zellweger

Depois de 24 anos e três filmes de sucesso, a franquia "Bridget Jones" chega ao seu último capítulo. Na nova produção, a britânica interpretada por Renée Zellweger precisa encontrar a felicidade novamente após uma grande perda.

Em entrevista para Splash, o elenco do filme e o diretor Michael Morris falam da evolução da personagem e de sua despedida.

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Assim como no livro, Bridget fica viúva após a morte de Mark Darcy (Colin Firth). O advogado morre em um ataque terrorista em uma de suas missões diplomáticas, deixando Bridget e os dois filhos do casal. Ainda assim, o personagem aparece no filme como uma lembrança. Isso não é bem um spoiler, porque está no trailer e nos materiais de divulgação.

Colin [Firth] ama Renée e essa franquia profundamente, então foi uma experiência muito especial gravar essas cenas com ele. Há uma melancolia real. As cenas são cheias de amor, mas terminam de forma muito abrupta.

Michael Morris, diretor

Quatro anos depois, ainda afogada no luto, Bridget volta a buscar um novo amor —e encontra dois. Bridget se vê apaixonada pelo "garoto" Roxster (Leo Woodall), de 29 anos, mas se envolve também com o Sr. Wallaker (Chiwetel Ejiofor), professor de seus filhos.

Chiwetel e Leo sentiram uma certa "pressão" para viver os novos amantes de Bridget, mas acreditam que Mark e Daniel Cleaver (Hugh Grant) são insubstituíveis. "São todos personagens incríveis. Então não sentimos a necessidade de alcançar Daniel e Mark, porque Roxster e o Sr. Wallaker também são fascinantes e trazem diferentes energias para a história", conta Ejiofor.

Bridget, que agora enfrenta também os desafios da maternidade, é uma personagem com quem todos podem se identificar, diz Zellweger. "Ela reflete nossas experiências. Nós nos enxergamos no caos da vida dela, na vulnerabilidade, nas imperfeições", diz.

O público compartilha de uma troca muito íntima e amável com essa personagem, e acho que é por isso que ela tem sido amada por tantas pessoas, por tanto tempo.

Renée Zellweger

A atriz também diz acreditar que a protagonista, conhecida por seus hábitos pouco saudáveis e obsessões românticas, evoluiu junto com a mulher moderna. "Ela evoluiu assim como todos nós, isso é inevitável. A sociedade muda porque as normas mudam, porque os jovens questionam e exigem que as coisas mudem e, inevitavelmente, nunca somos os mesmos ao longo da vida", avalia.

Os tabus da avó e da mãe de Bridget certamente são muito diferentes. As jovens de agora exigem coisas diferentes, esperam coisas diferentes, querem ser tratadas e respeitadas de modo diferente. É a vez delas. [...] É maravilhoso que, com a evolução da sociedade, a gente mude também.

Renée Zellweger

Marcado por reuniões e primeiros encontros, o filme também conta com o retorno de Daniel Cleaver. O "garanhão" volta com seus velhos hábitos, mas na função de um "tiozão" divertido para os filhos de Bridget. "Ele é um gênio da comédia. Não é só um dos nossos atores mais engraçados, mas também um autor maravilhosamente divertido", diz Morris.

Além de Daniel, espere reencontrar personagens que marcaram a trajetória de Bridget Jones. O filme traz de volta os pais divertidos da protagonista, o trio de amigos formado por Tom (James Callis), Shazza (Sally Phillips) e Jude (Shirley Henderson), a Dra. Rawlings (Emma Thompson) e a equipe do canal de TV, além de apresentar novas figuras.