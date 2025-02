Beatriz recebe 2 notícias em 'Garota do Momento': uma boa e outra péssima

O capítulo desta quinta-feira (13) de "Garota do Momento" (Globo) começa com Beatriz (Duda Santos) recebendo a notícia de que não foi aprovada no teste para o teatro.

Porém, nas últimas cenas, Sérgio (Sergio Kauffmann) convida Beatriz para protagonizar sua nova novela.

A mocinha fica bem feliz e aceita a proposta.

Sergio (Sergio Kauffmann) em 'Garota do Momento' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Flora provoca Juliano. Anita confronta Nelson. Ronaldo se revolta contra Flora/Isabel. Juliano devolve o dinheiro da multa para Beatriz, mas ela recusa. Carmem conta a Beatriz que poderá perder a casa do orfanato.

Ronaldo tenta fazer com que Celeste volte para casa. Teresa sonha com o acidente de Eugênia. Juliano descobre que a casa do orfanato de Carmem está à venda. Basílio encontra os sabonetes guardados por Zélia.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.