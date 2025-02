BBB: Diogo diz que pegou voo com Elke Maravilha e fez amizade com a artista

No BBB 25 (Globo), Diogo Almeida contou como conheceu Elke Maravilha.

O que aconteceu

Na piscina, Diogo lembrou quando coincidentemente pegou o mesmo voo que Elke. Segundo o brother, os dois conversaram durante a viagem e Elke o convidou para sua casa.

Diogo: "Eu peguei um voo com a Elke Maravilha. Ela, muito querida, muito simpática, veio conversar, tirou foto com os fãs. E aí ela veio trocar uma ideia comigo, foi muito legal. Eu e uma amiga minha estávamos viajando com uma peça [de teatro] e a gente ficou encantado com a Elke, porque ela é uma excelente contadora de histórias. E aí ela falou assim: 'Meu filho, você sabe que, se fosse 10 anos antes, você não me escapava, né?'".

Diogo: "Deu problema no avião. A gente já estava dentro do avião, e falaram que não ia poder decolar, estavam consertando a asa. Consertaram, e depois que consertaram, algumas pessoas não quiseram seguir [viagem]. Algumas pessoas desceram. Eu fiquei, Elke ficou, uma galera ficou. E eu pensava: 'Ah, gente, Elke Maravilha aqui? Este avião não vai cair de jeito nenhum!'. E não caiu".

Diogo: "Mas foi uma viagem muito bacana. Ela pegou um álbum de fotografias dela - ela andava com um álbum de fotografias na bolsa - e começou a me mostrar, ficou me apresentando os amigos, as pessoas da família. Quando a gente estava chegando, ela falou: 'Quero te receber em casa para um chá da tarde'. Ela falou que a porta do apartamento dela no Leme [bairro do Rio de Janeiro] não ficava fechada. 'Então você pode chegar a hora que você quiser'. Eu não consegui ir, queria muito ter conseguido".

