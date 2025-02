BBB: Brother recebe punição gravíssima e casa se aproxima do Tá Com Nada

Maike recebeu uma punição gravíssima no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na manhã desta quinta (13), Maike foi avisado que cometeu uma infração gravíssima. Ele foi penalizado com menos 500 estalecas, deixando o saldo dos participantes em risco de irem para o Tá Com Nada pela segunda vez.

João Gabriel também foi punido. Os dois aumentaram mais 20 vacilos no Vacilômetro, sendo 10 de Maike e 10 de João Gabriel.

O brother, que estava no Apê do Líder com João Pedro e João Gabriel, ficou confuso. João Gabriel chegou a sugerir que ele contestasse a punição.

João Gabriel: "Ele não fez nada! O povo vai ficar bravo...".

Maike: "Mas eu não sei o que eu fiz, mano!".

João Gabriel: "Nem eu. Eles têm que rever isso aí...".

O Big Boss, então, esclareceu a que se deve a punição. Durante a festa da noite anterior, Maike esteve no Apê do Líder sem o Líder. Maike tomava banho no cômodo, quando João Gabriel saiu para conversar com outras pessoas. No Quarto Nordeste, os dois foram criticados pela irresponsabilidade.

Matheus: "Eles já tomaram uma grandona e não aprendem. Ontem eu flagrei eles fazendo isso de novo antes da festa".

