Vitória lembra noivado com Marcella Rica e questiona: 'Daniel tem ciúmes?'

Em conversa com os brothers do BBB 25 (Globo), Vitória Strada relembrou o ex-noivado com Marcella Rica e questionou se o atual namorado, Daniel Rocha, sente ciúmes de seu antigo relacionamento.

O que aconteceu

Em um papo com Mateus, Maike, Camilla e Thamiris, Vitória contou que Marcella e Daniel atuaram juntos em produções da TV e do cinema: "Já fizeram um filme como par romântico."

Marcella e Daniel integraram o elenco do filme "Eu Sou Brasileiro" (2019). Sobre o assunto, Thamiris confessou: "Nossa, se eu fosse seu namorado estaria morrendo de ciúme."

Vitória questionou os amigos: "Vocês acham que o Daniel fica ciúmes também?"

Thamiris explicou o seu lado, dizendo que esse é seu jeito. Já Camilla e Maike pontuaram que depende da forma como os ex-namorados são citados na conversa.

