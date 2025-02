BBB 25: Vilma aconselha Diogo sobre Aline: 'Pensar friamente'

Em conversa com Diogo Almeida no BBB 25 (Globo), Vilma aconselhou o filho a não esquecer de jogar e pediu para ele balancear a relação com Aline.

O que aconteceu

No papo, Diogo afirmou que está se dando muito bem com Aline na casa. Vilma ouviu o filho e pediu: "Só não se dedica totalmente a isso. Não fica só com olhos para ela."

A Aline é uma pessoa que chama atenção. Você também tem que pensar friamente. Você também está jogando. Vilma

O ator concordou com a mãe, e ela continuou: "Isso pode ser um jogo, para ela se aproximar. Ela sabe que você é forte. Tudo isso pode acontecer. Fica com isso na cabeça, até para você não se decepcionar lá fora."

