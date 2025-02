BBB 25: Renata descumpre regra e é eliminada da quinta Prova do Líder

Renata descumpriu uma regra e foi eliminada antes do início da quinta Prova do Líder do BBB 25 (Globo), na noite de quinta-feira (13). João Gabriel e João Pedro também foram desclassificados.

O que aconteceu

Tadeu Schmidt anunciou que Renata estava eliminada antes da rodada teste da quinta Prova do Líder, que é de resistência. O apresentador questionou se a bailarina havia deixado a sala após o seu aviso.

Renata afirmou que, após a apresentação das regras, foi ao quarto pingar colírio nos olhos. Segundo as regras, não era permitido deixar a sala após o aviso de Tadeu.

De volta à casa, a bailarina contou para os brothers o que aconteceu e desabafou: "Na minha cabeça, colírio não era uma coisa que beneficia. Sei lá..."

Pouco antes de Renata, João Gabriel e João Pedro também foram eliminados. Os gêmeos deixaram a sala para ir ao banheiro.

