BBB 25: 5ª Prova do Líder completa 2h com sete na disputa; acompanhe

A quinta Prova do Líder do BBB 25 (Globo) é de resistência e teve início às 23h19 de quinta-feira (13). Em pouco mais de uma hora de dinâmica, sete participantes foram eliminados.

Acompanhe a Prova

01:19: Prova completa duas horas. Sete pessoas seguem na disputa.

01:14: Daniele Hypolito é eliminada e como consequência, não poderá ser imunizada.

00h28: Diego é eliminado, sorteia uma consequência e está no Paredão.

00h26: Maike e Aline são eliminados. Maike sorteia uma consequência e escolhe eliminar Diego da dinâmica. Aline também sorteia uma consequência e está fora da Prova do Anjo.

00h19: Prova completa uma hora com 12 participantes.

23h22: Delma é eliminada, sorteia a primeira consequência e está na Xepa.

23h19: Início da Prova.

23h09: Renata descumpre regra e é eliminada.

22h59: João Gabriel e João Pedro descumprem regra e são eliminados.

Como é a dinâmica

Cada jogador fica dentro de uma caixa, onde deve pressionar um sensor durante todo o tempo. Caso deixe de pressionar, ele será eliminado.

De tempos em tempos, há um chamado: essa é a única situação em que o participante pode deixar de pressionar o sensor. A pessoa deve sair da caixa e coletar as moedas lançadas por um celular gigante. Se o tempo acabar e o brother não coletar alguma moeda, ele é eliminado.

Os seis primeiros eliminados da Prova do Líder devem sortear consequências: dois envelopes mandam o jogador para a Xepa, um envelope veta o jogador da próxima Prova do Anjo, um envelope proíbe o jogador de receber imunidade, um envelope manda o jogador para o Paredão, e um envelope manda o jogador eliminar alguém da Prova.

Diogo e Gracyanne foram vetados da prova após o Resta Um, realizado na quarta-feira (12). Já João Gabriel, João Pedro e Renata foram eliminados antes do início da Prova do Líder por descumprirem regras.

