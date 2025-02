BBB 25: João Gabriel e João Pedro são eliminados da quinta Prova do Líder

João Gabriel e João Pedro foram eliminados da quinta Prova do Líder do BBB 25 (Globo) pouco antes do início da dinâmica, nesta quinta-feira (13).

O que aconteceu

Quando Tadeu Schmidt apareceu para explicar as regras da prova, o apresentador anunciou que ninguém poderia mais ir ao banheiro. Após a exibição do vídeo das regras no telão, João Gabriel e João Pedro foram ao reservado.

No momento em que os participantes se dirigiam ao Provódromo, Tadeu anunciou que os gêmeos estava eliminados: "Como você foi ao banheiro se eu falei que ninguém mais poderia sair da sala?"

Gente, vocês estão há 30 dias aqui. Vocês sabem como é uma Prova do Líder. Não tem desculpa. Os dois irmãos estão eliminados. Tadeu Schmidt

Após a bronca, João Gabriel comentou: "Nossa, não acredito numa coisa dessas!"

