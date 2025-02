Gracyanne compara brother do BBB 25 com Belo: 'Difícil ficar do lado'

Em conversa com Diego Hypolito no BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa afirmou que Guilherme tem personalidade parecida com a de Belo, seu ex-marido. Segundo a musa fitness, é difícil ficar ao lado do brother sem se emocionar.

O que aconteceu

No papo, Diego se mostrou feliz por Gracyanne e Guilherme terem começado a se dar bem no confinamento: "Ele é muito inteligente. Acho que faltava esse match entre vocês."

A musa fitness comentou que gosta muito de Guilherme e que faltava contato com ele: "Adoro conversar com o Gui! No dia que eu saí no Paredão, eu falei que ele é muito parecido com o Belo. Nossa!"

Às vezes eu não consigo conversar com ele [Guilherme] porque me remete tanto ao Belo, que preciso sair. Gracyanne

A sister explicou: "Ele fala com as mesmas frases do Belo... Até o jeito é muito igual! Às vezes fica difícil de ficar do lado dele sem me emocionar, por isso saio de perto. Mas ele é um menino muito especial."

