BBB 25: Diogo deveria se inspirar mais em Davi Brito, opina Rodriguinho

Diogo deveria se inspirar um pouco mais no campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, para se sair melhor na atual edição do reality show global, opinou Rodriguinho, cantor e também ex-participante do BBB, em entrevista ao Camarote do Chico Barney, do Canal UOL.

Esse cara [Diogo] tem que sair estralando todo mundo. Tem que se posicionar mais. É difícil falar que tem que se inspirar mais no Davi, mas tem. Eu acho que tinha que ter um pouquinho de Davi nele.

Ele é bem eloquente falando. Tem que tirar isso aí. Tem que estralar mesmo. É emoção mesmo. Tá muito frio. Essa briga dele com a Gracyanne, acho que tem que continuar, que está protagonizando umas coisas legais.

Rodriguinho

O convidado do Camarote disse que Diogo é um de seus favoritos para vencer o BBB 25, mas que ele ainda precisa incendiar um pouco mais a casa.



Eu acho Diogo um dos favoritos. Mas acho que o público não está tão a favor dele quanto estava do Davi na minha época. Se divide um pouco. Mas eu vou confessar agora, no último Bate e Volta, eu torci para ele.

Falei, ele tem que ganhar, porque aí é onde bota o fogo. Era onde o Davi ficava gigante. O Davi voltava, e sempre voltava gritando muito. A gente já esperava. A gente já sabia tudo que ia acontecer. É que o Diogo é quieto, não faz nada. Mas ele podia por fogo na casa.

Rodriguinho

