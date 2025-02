Após vender conteúdo adulto, Bernardo Velasco estará em 'Vale Tudo'

Bernardo Velasco, 39, está no elenco do remake de "Vale Tudo" (Globo). Esse é o retorno do ator às novelas após vender conteúdo adulto.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O ator foi confirmado no elenco da novela que substitui "Mania de Você" (Globo) em março. A informação foi dada por Metrópoles e confirmada por Splash através da assessoria de imprensa da emissora.

Esse é o retorno de Bernardo Velasco para a Globo após doze anos. Em 2012, ele fez parte do elenco de "Malhação Conectados".

Depois disso, Velasco fez apenas trabalhos na Record. Por lá, ele esteve em várias novelas, como "Os Dez Mandamentos" e "A Terra Prometida".

Recentemente, ele criou um perfil numa plataforma de conteúdo adulto. Desde então, o ator vinha publicando fotos e vídeos sensuais totalmente sem roupa.

Em "Vale Tudo", Bernardo viverá Igor. O personagem é o personal trainer de Afonso Roitman (Humberto Carrão).