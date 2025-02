Após punição gravíssima, João Gabriel perde estalecas: 'Querendo me ferrar'

João Gabriel perdeu 50 estalecas no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O brother foi punido após não devolver o figurino de sua Festa do Líder. Ele ficou com 50 estalecas a menos

João Gabriel: "O que eu fiz, gente?".

Big Boss: "Atenção: colocar o figurino da festa na despensa".

João Gabriel: "Mas não avisaram nada, ué! Eles estão querendo me ferrar mesmo...".

Em seguida, ele seguiu para o Apê do Líder, onde devolveu as roupas. João Gabriel continuou se queixando de que não havia sido avisado sobre a devolução.

Mais cedo, Maike recebeu uma punição gravíssima. O brother perdeu 500 estalecas após João Gabriel deixá-lo sozinho no Apê do Líder.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas