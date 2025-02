Ex-BBB Aline Gotschalg revela alimentos cortados de sua dieta: 'Zero falta'

Aline Gotschalg, 34, respondeu alguns fãs sobre sua alimentação e vida saudável.

O que aconteceu

A influenciadora publicou fotos mostrando o seu abdômen enquanto malhava. "Entre uma gravação e outra por aqui", escreveu ela em uma das imagens.

Ela aproveitou o momento para responder algumas perguntas dos fãs sobre sua vida saudável. "O que você ama comer, mas não come de jeito nenhum por conta do corpo?", questionou um seguidor.

A ex-BBB revelou que cortou alguns alimentos na dieta, como açúcar e fast food. "Não tem nada que eu ame mais do que comida! Arroz (amo o parboilizado), abóbora, couve, carne, frango com quiabo, salmão... Evito ao máximo: açúcar, refrigerante, fast food e industrializados no geral. Faz zero falta pra mim", escreveu.

Aline Gotschalg mostra abdômen trincado durante malhação Imagem: Reprodução/Instagram