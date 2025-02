65 cirurgias: ator de 'Cabocla' passou por tratamento intenso após acidente

Raymundo de Souza, 72, pode ser visto nesta última semana de exibição de "Cabocla" (2004), na faixa Edição Especial da Globo, como Jorge Adib, o marido de Rosa (Vanessa Gerbelli). O que muita gente não sabe é que o veterano enfrentou anos difíceis após um acidente.

O que aconteceu

Natural de Santo André, na Grande SP, Raymundo de Souza estreou na TV em 1979, na novela "Cara a Cara", da Bandeirantes. Já na Globo fez seu primeiro trabalho em 1982.

Na primeira versão de "Sinhá Moça" (1986) interpretou o poeta Dimas, um de seus papéis de maior destaque. Depois disso esteve em outras novelas, como "Direito de Amar", "Mandala", "Pacto de Sangue", "Pedra Sobre Pedra" e "Terra Nostra".

Três anos após "Cabocla" migrou para a Record para atuar em "Vidas Opostas". No canal de Edir Macedo, também esteve em "Caminhos do Coração", "Chamas da Vida", "A Lei do Crime", "Ribeirão do Tempo", "Os Dez Mandamentos", entre outras.

Lucélia Santos e Raymundo de Souza em 'Sinhá Moça' (1986); ao lado, o ator em 'Gênesis' (2021) Imagem: Divulgação/Globo

Em 2021, voltou à Globo e ganhou um papel em "Nos Tempos do Imperador". No mesmo ano, porém, compôs o elenco de "Gênesis", novela bíblica da Record, seu último trabalho na TV até agora.

Acidente em 2018

Raymundo Souza quebrou a perna após sofrer um acidente de moto em abril de 2018. Ao ser hospitalizado, teve uma necrose no membro e passou por um duro tratamento, que incluiu 65 cirurgias.

Em seu Instagram, o ator cita irresponsabilidade do motorista que bateu em sua moto, causando o acidente. Além disso, ele afirma que houve demora por parte do hospital para realizar o procedimento cirúrgico.

Cheguei ao hospital numa terça e marcaram de me operar no sábado. Não era para ter acontecido desta maneira, e a minha perna necrosou, tive uma infecção hospitalar no osso. Tiveram que tirar 80% da minha pele entre o tornozelo e o joelho. Adiante, tive que passar por procedimentos para colocar pinos, depois cirurgias para colocar enxertos... Ao todo, já foram 65 cirurgias.

Raymundo de Souza, ao jornal O Globo em 2021

Raymundo de Souza opera a perna após acidente com moto Imagem: Montagem/UOL/Reprodução/Instagram/eri

O veterano disse ter passado oito meses no hospital "sem ver a luz do sol". O artista ainda revelou estar aliviado por não ter sofrido complicações de uma infecção hospitalar que pegou.

Coisa pior podia ter acontecido: na infecção, por exemplo, a bactéria podia ter ido para o sangue. O que não aconteceu. Eu me sinto um vencedor por ter conseguido passar por isso. Foram muitas idas ao hospital, muitos procedimentos. Ficam até alguns traumas. Agora, uma das sequelas é que tenho a perna direita menor do que a esquerda em três centímetros.

Raymundo de Souza, ao jornal O Globo em 2021

Apesar de estar fora das novelas, o ator continua trabalhando ativamente. Nas redes sociais, ele divulga seus últimos projetos, como o filme "Horizonte", filmado em 2024.