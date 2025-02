Vinícius diz que estava sendo prejudicado por Aline: 'Não cabe a mim'

Vinícius fez uma reflexão sobre como seu jogo estava sendo afetado por Aline no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O brother fez um desabafo com Dani Hypólito e Gracyanne Barbosa. Ele falou sobre sua responsabilidade como amigo para Aline, e como estava sendo prejudicado pela preocupação com a sister.

Dani: "E aí, como você está hoje?".

Vinícius: "Mais leve, mais disposto, mais animado e mais atento".

Gracyanne: "Achei muito bonito o que a Aline falou ontem. Vi a Aline de novo. Eu falei para ela: 'Não estava te vendo, e ontem eu vi".

Vinícius: "Ela estava me preocupando, só que eu já entendi que cada um faz suas escolhas. Eu, como amigo, alerto, mas não tem como eu ficar alertando o tempo todo".

Gracyanne: "E é muito bom que ela tem você. Acho que você sempre traz ela de volta, você é muito consciente. Sorte dela de ter alguém aqui perto".

Vinícius: "Eu estava tão preocupado com ela que estava deixando de fazer as minhas coisas aqui. (...) Não cabe mais a mim escolher por ela".

Dani: "A gente via no seu semblante um pouco de tristeza por preocupação".

Vinícius: "Eu estava me sentindo muito pra baixo, apagado, não sei. [Estava] Tentando resolver coisas que não cabia a mim resolver".

