Vilma se sente excluída no BBB 25: 'A gente fica sozinho'

Na madrugada desta quarta-feira (12), Vilma demonstrou incômodo com a atitude de alguns participantes do Big Brother Brasil 25. Durante uma conversa com Diogo Almeida, ela reclamou do fato de as pessoas saírem quando ela e seu filho se sentam em determinados grupos da casa.

O que houve

Vilma comentou com Diogo sobre a atitude de alguns participantes. "Você viu? A gente está sentado, um sai, um sai, um sai... A gente fica sozinho. Aí, depois ninguém volta. Aí eles formam a roda em outro lugar. Se a gente sentar ali, daqui a pouco vai um beber água, vai no banheiro", desabafou.

Tentando tranquilizá-la, Diogo aconselhou a mãe. "Ignora, Vilmoca! Ignora!" , pediu o ator. Apesar do desconforto, Vilma garantiu que não deixará de frequentar os espaços da casa, mas ressaltou que essa situação já acontece há algum tempo. "Não deixo de estar, não. Só que eles saem. Não é de hoje", frisou.

Por fim, em tom de brincadeira, a participante sugeriu testar a reação dos outros brothers. "Aí, se reuniram ali. Agora, se a gente sentar ali... De sacanagem, eu vou sentar ali", disse ela para o filho.