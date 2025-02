Por que há portas USB de diversas cores? Cada uma tem um significado

Você sabia que há diferenças entre as portas USB? Embora pareçam iguais, elas tem versões diversas, as quais podem ser identificadas por suas cores.

Definição por cores

Branco: uma das primeiras versões do USB com padrões 1.0. Tem capacidade de transferência de 1,5 Mb/s e um carregamento mais lento, por isso é destinada para dispositivos de entrada como mouses, teclados e webcams. O modelo de USB 1.0 foi o precursor, lançado em 1996.

Preto: desenvolvido com portas 2.0. É o tipo de USB encontrado em muitas TVs, com capacidade máxima de 480 Mb/s (High Speed). Teve seu lançamento no ano 2000 e ficou bem popular por conta de sua presença ampla nos computadores.

Azul: presente nos aparelhos mais modernos, com portas USB de 3.0 e 3.1. O primeiro, chamado de SuperSpeed, lançado em 2008, oferece velocidade entre 4,8 Gb/s e 5.0 Gb/s, uma boa opção para multimídia. O segundo, SuperSpeed+, é destinado para transferências de até 10 Gb/s e tem a tonalidade de azul mais clara.

Vermelho, Laranja e Amarelo: fornece maior potência para carregamento e alimentação contínua. É conhecido como conector de sono e carga, pois alimenta o dispositivo sem que ele esteja ligado e em modo de espera.

Verde: suporta a tecnologia Quick Charge da Qualcomm. Esta versão ocorre nas portas USB tipo A e B.

Roxo: são portas que estão de acordo com a norma Huawei SuperCharge. Elas surgem em ambas as versões USB tipo C e USB tipo A.

Tipos de portas USB

USB tipo A: o mais popular. Tem o formato retangular plano. Modelo clássico para conectar mouses ou HDs externos ao PC e também está presente em tomadas.

USB tipo B: o mais antigo. É largamente usado para conectar impressoras ao PC. O formato é quadrado com cantos inferiores achatados.

USB tipo C: o mais usado atualmente. Lançado em 2014, tem formato mais alongado do que os demais e é reversível, podendo ser usado em qualquer direção. Ele permite a transmissão de energia e dados entre dispositivos.