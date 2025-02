Sister avalia isolamento de Vilma no BBB 25: 'Ela gosta'

Durante uma conversa na cozinha da xepa, Gracyanne, 41, comentou com outras sisters sobre Vilma, 68, passar a maior parte do tempo sozinha no BBB 25.

O que aconteceu

Na tarde desta quarta-feira (12), o isolamento de Vilma se tornou assunto para as meninas do quarto Nordeste. Gracy levou o assunto ao contar para suas aliadas que deu um abraço em Diogo Almeida após conversarem sobre a mãe do ator.

Eu não daria o abraço [no Diogo]. Mas a gente conversou sobre a Dona Vilma, porque ela passou pela gente e sentou sozinha ali. Cara, isso é muito ruim

A musa fitness ainda analisou que a personalidade da participante dificulta aproximações. "Só que eu entendo que ela... eu já vi situações dela sentar e as pessoas saírem. Eu entendo que pra ela, é muito difícil pela personalidade dela. Ela é muito tímida, muito na dela...", completou Gracyanne.

Depois de revelar que, por meio do Quarto Secreto, viu pessoas se levantando quando Vilma chegava, Gracy continuou avaliando. "Tem pessoas que todo mundo vai onde essa pessoa tá. E tem que pessoas que não. É da personalidade mesmo. Não é que seja uma coisa proposital. A Dona Delma senta, é natural que as pessoas sentem ali do lado dela. E outras pessoas não. É natural, tem pessoas que atraem e outras que são mais fechadas".

Na visão da influenciadora, Vilma também demonstra gostar de ficar sozinha para ter seu momento de paz. "Ela já gosta de ficar sentadinha sozinha, e aí aconteceram situações, aí que ela se isola mesmo. Ontem tinha pouca gente e não tinha ninguém gritando, ela poderia sentar ali. Ela passou direto e sentou sozinha".

Gracyanne ainda afirmou que sugeriu que Diogo Almeida chamasse mais sua mãe para participar dos momentos. "Ele falou que não vai ficar fazendo isso, mas eu acho que é importante. Porque acho que ela já se colocou num lugar que as pessoas não querem que ela fique perto. Já é fácil pra ela fazer isso".

