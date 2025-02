Saryne: Aline pode ter BBB na mão se mudar postura e fechar com Diogo

Aline conseguiu se salvar do quarto Paredão do BBB 25. Ela disputava a preferência do público contra Vitória Strada e Gabriel, o eliminado. O futuro dela dentro do jogo foi um dos assuntos do Central Splash desta quarta-feira (12).

Gracyanne Barbosa e seu grupo de aliados refletiram sobre o discurso de Tadeu ao eliminar Gabriel, em que ele falou sobre pessoas que estão se omitindo do jogo. A musa fitness acredita que Aline pode não estar sendo bem vista pelas mulheres fora do programa por conta de sua relação polêmica com Diogo.

Bárbara Saryne diz que essa decepção apontada por Gracyanne foi justamente por Aline ter decidido manter a relação com o Diogo, algo que as mulheres da casa não gostaram.

Aqui fora eu acho que a questão nem foi a Aline ficar com o Diogo, foi o posicionamento dela, que era incoerente, de uma hora dizer uma coisa, e outra hora dizer outra

Bárbara Saryne

A colunista do UOL ainda acredita que, caso Aline queira ganhar força dentro do jogo, ela precisaria se aliar de forma definitiva ao Diogo. "O jogo, enfim, também tá na mão dela nesse sentido.

Se a postura dela mudar, se ela passar a defender o Diogo, se ela parar de ficar apontando o Diogo em Sincerão, se parar de ficar dando palco pra galera que está contra o Diogo, ela tem chance sim de mudar, do público acolher e dizer: 'Agora vamos com o casal até o fim'.

Bárbara Saryne

