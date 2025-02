Roxelle e Neuza se unem para afrontar perua ardilosa de 'Volta por Cima'

No capítulo de quinta-feira (13), da novela "Volta por Cima" (Globo), Roxelle (Isadora Cruz) e Neuza (Valdineia Soriano) se unem para bater boca com Rosana (Viviane Araújo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

As duas vão até o apartamento de Edson (Ailton Graça) provocar a rainha de bateria com o resultado do exame de DNA de Jão (Fabrício Boliveira). "Eu achei foi a dignidade da dona Neuza nesse resultado de DNA aí. Já a sua cara, cadê, não tô vendo... Ih, tá no chão!", debocha Rochelle.

As mulheres seguem batendo boca. "E você vai querer o quê? Que o Jão venha morar aqui?", questiona Rosana.

Edson ouve o barulho e vai até a sala interromper a briga. "A Neuza e essa fulana vieram aqui na intenção de me provocar, Edson!", grita a perua para o marido.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.