Preta Gil tem atendimento domiciliar após alta: 'Cuidando do meu estômago'

Preta Gil, 50, recebeu atendimento médico em sua casa nesta quarta-feira (11), um dia após ter recebido alta médica.

O que aconteceu

A cantora gravou um vídeo ao lado da profissional que a estava assistindo a domicílio. "Estou em casa, mas ela veio aqui. É um serviço [de atendimento domiciliar] que o hospital tem. Ela está cuidando do meu estômago e depois vai ver minha ferida operatória", relatou a paciente, nos Stories de seu Instagram.

Preta admitiu que se adaptar à rotina de volta a casa, depois de tanto tempo hospitalizada, tem sido incômodo. "Não é fácil essa adaptação. Estou aqui estranhando tudo. Minha cama é alta demais e aí: como eu deito? Como eu fico? Como me posiciono? No hospital estava tudo no esquema. Tem dor e não sei como controla dor."

Ela segue otimista, no entanto, para enfrentar as próximas fases do tratamento oncológico. "Tudo isso requer paciência e a vinda pra casa é uma etapa muito importante. E agora começa uma nova etapa de reabilitação, de preparação para o meu corpo ficar bom para a nova jornada de quimioterapia. Então, não acabou. É só uma fase. É um momento importante que venci."