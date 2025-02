Morte de bebê no passado explica o grande mistério de 'Garota do Momento'

Um dos grandes mistérios de "Garota do Momento" tem relação com morte de bebê e de outro personagem no passado.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O público ficará sabendo qual é o segredo familiar que Zélia (Letícia Colin) esconde. A loira quer a qualquer custo se vingar de Maristela (Lilia Cabral) e Juliano (Fábio Assunção), mas nunca revelou o porquê.

Em breve, Zélia contará que Maristela roubou a 'fórmula do sucesso' de seu falecido marido, Rafael. Ele, que era perfumista, sofreu um golpe da vilã e acabou morto em um acidente após ter seu carro sabotado a mando da mãe de Juliano.

Zélia sobreviveu ao acidente, mas além de ficar viúva, perdeu o bebê de cinco meses que esperava. Com a vida destruída, prometeu que se vingaria de Maristela e arrancaria tudo o que ela tem.

Nem a ricaça, nem Juliano sabem da real identidade de Zélia. A razão para isso é: na ocasião do acidente, a personagem de Letícia Colin fugiu e nunca mais foi encontrada.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.