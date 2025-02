Molina causa 1ª morte após retorno e caos toma conta de 'Mania de Você'

No capítulo desta quarta-feira (12) de "Mania de Você" (Globo), Leonardo avisa a Molina que Luma o está pressionando.

Sabendo que a filha postiça está quase descobrindo a verdade sobre a venda dos quadros e também que ele está vivo, o mau caráter resolve dar um fim no galerista.

Luma encontra Leonardo desacordado e os médicos constatarão a morte dele, marcando o primeiro assassinato cometido por Molina após o retorno do vilão à trama. Com isso, Luma será levada à delegacia para depor.

Tudo isso acontece após Edinho avisar Rudá que o corpo que foi enterrado não era de Molina. Muito em breve todos descobrirão que o empresário não morreu.

Luma (Agatha Moreira) em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Luma tenta fazer com que Mavi reaja. Mércia descobre que Filipa está viva e parabeniza Mavi. Iberê pede desculpas a Cristiano, que reage. Sirlei deixa claro a Leidi que ama Berta e que contará à ex-mulher o que Ísis fez com o pai de Tomás.

Daniel decide demitir Michele, a pedido da jovem. Filipa diz a Mércia que Viola descobriu que ela está viva.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.