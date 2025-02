Miss Brasil dispensa estaduais, tem misses biônicas e ausência de 3 estados

O Miss Universe Brasil 2025 tem final marcada para a noite desta quinta-feira (13) e, pela primeira vez, terá apenas candidatas aclamadas, sem concursos estaduais para escolher as representantes de cada estado. Além disso, três unidades da federação não participarão.

O que aconteceu

O concurso, que tem novo franqueado desde 2024, dispensou a realização de disputas estaduais. Com isso, todas as 24 competidoras foram aclamadas, ou seja, escolhidas pelas organizações regionais com base em concursos anteriores, de outros estados ou afins.

Essa é a primeira vez que o concurso nacional acontece com todas as competidoras escolhidas dessa forma. A reportagem de Splash entrou em contato com sete das 24 coordenações estaduais para comentar as suas escolhas e critérios de seleção, mas nenhuma respondeu até o momento desta publicação.

Não existe uma regra que proíba essa prática, porém ela divide opiniões de jurados e fãs. "Todas as fichas são apostadas nela [na nomeada]. Se ganha ou vai bem é sensacional, mas se perde é péssimo, todo mundo vai apontar quais outras poderiam ter sido indicadas", afirma Elaine Cristina, missóloga e diretora do Concurso Belezas do Brasil, que também destacou nunca ter visto todas as competidoras de um concurso serem escolhidas dessa forma.

Uma das possíveis razões para a aclamação no lugar de concursos é o tempo curto para a seleção. "Isso só é permitido quando não há tempo devido a uma mudança de datas do concurso", aponta o historiador de concursos de beleza venezuelano Julio Rodriguez Matute.

O último Miss Brasil foi realizado em setembro passado, há apenas 5 meses. "A decisão sobre as aclamações recai exclusivamente sobre o diretor estadual e eles escolheram a candidata que poderia atender aos requisitos exigidos pela organização nacional. Vale ressaltar que a antecipação das datas do Miss Brasil foi anunciada há poucas semanas".

Ao anunciar a data do concurso, em dezembro do ano passado, o Miss Brasil disse que o tempo é o "maior aliado" das competidoras, ao explicar a antecipação do concurso para a primeira quinzena de fevereiro. A justificativa foi antecipar a preparação para o Miss Universo 2025, em novembro na Tailândia

A Organização Miss Universe Brasil tem como propósito conquistar a 3° coroa do Miss Universe, o maior palco de celebração e empoderamento feminino do mundo. Sabemos que a excelência é construída com tempo, dedicação e uma preparação cuidadosa.

Organização do Miss Universe Brasil na época do anúncio

Alguns estados optaram também por misses biônicas, termo usado quando a jovem nascida em um estado é aclamada para representar outro. "Isso já aconteceu diversas vezes durante a história do Miss Brasil, um grande exemplo foi em 2003 quando Gislaine Ferreira disputou e não ganhou o Miss Minas Gerais e então foi indicada pelo Tocantins e no concurso nacional levou o título", recorda Izabela Garcia, missóloga administradora da página Voz de Miss.

Além disso, três estados não escolheram representantes e ficarão fora do concurso nacional, são eles: Rio de Janeiro, Distrito Federal e Roraima. A organização nacional não informou o motivo da ausência. O Miss Roraima está com inscrições para seu concurso de 2025.

Oportunidade de nova chance

A aclamação de uma miss deve seguir critérios definidos pela organização nacional. Em janeiro, o Miss Espírito Santo afirmou que a escolha da candidata Ana Carolina Ceolin Comério respeitou o resultado do último concurso (de 2024), em que ela ficou em segundo lugar. Segundo comunicado, a decisão de honrar o último concurso na aclamação "valoriza o mérito e reconhece o excelente trabalho das coordenações municipais e suas misses".

Apesar da aclamação de Ana Carolina, o Miss ES do próximo ano já tem data: será realizado em julho de 2025. "A vencedora desta edição representará o Espírito Santo no Miss Universe Brasil 2026, administrando um tempo maior de preparação para o nacional. Esta decisão não afetará o fluxo de trabalho dos concursos municipais organizados pelos coordenadores municipais credenciados", informa comunicado.

Elaine Cristina diz não ver problema em aclamar candidatas, principalmente se levada em consideração a adequação de calendário. "Eu vejo mais [problemas] em concursos de resultados escusos ou resultados duvidosos do que de uma aclamação direta, sobretudo de misses que têm potencial", afirma.

Izabela Garcia pontua que a preparação da miss demanda um longo período e muito investimento financeiro. "Caso a candidata não tenha como arcar com os custos, fica realmente difícil participar. Muitas conseguem parcerias e patrocinadores, porém, se não houver tempo hábil para buscar ajuda, a participação se torna inviável e a indicação de uma candidata que preencha os requisitos acaba sendo feita. E, infelizmente, não temos como garantir que a melhor foi eleita nesse caso."

Escolher uma representante direta também possibilita maior diversidade no concurso, como a atual representante mais velha na competição em toda história do concurso. "A Miss Rondônia é uma modelo grisalha [de 51 anos]. Se houvesse um concurso, a chance dela ganhar seria menor", avalia Elaine. "A aclamação possibilita um grupo mais diverso. É uma coisa boa. Obviamente, que isso não [deve] acontecer sempre, mas para ajuste de calendário é super válido."

Nem sempre um júri escolhe a melhor, tem vários exemplos aí, e eu não estou falando de idoneidade. O júri pode não ser gabaritado para tal, às vezes as opiniões divergem. Quantas e quantas misses passaram pelo Miss Universo e não venceram? E na nossa concepção eram as melhores. Então nem sempre a miss eleita por um júri é a melhor. O conceito de melhor e pior é subjetivo. Sempre vai haver divergências.

Elaine Cristina, missóloga e diretora do Concurso Belezas do Brasil

Das candidatas na final

Ao todo, 24 mulheres representarão faixas estaduais na final desta quinta-feira. Muitas já tinham participado de concursos anteriormente, inclusive do Miss Brasil, como é o caso das representantes do Piauí, Gabriela Lacerda (Top 2 no Miss Brasil 2021); de Sergipe, Saiury Carvalho (Top 5 no Miss Brasil 2017); e Goiás, Thaynara Fernandes (Top 10 no Miss Brasil 2015).

Seis delas não nasceram em seus estados de representação. Bruna Ramos Del Nero (Miss Ceará) nasceu em Mogi das Cruzes, na Grande SP; Caroline Fernandes (Miss Amapá) nasceu em Brasília; Cristina Leite (Miss Rondônia) nasceu em São Paulo; Érica Cássia (Miss Mato Grosso do Sul), nasceu em Nova Odessa, no interior de SP; e Laila Marian (Miss Paraíba) nasceu em Natal.

Outras duas têm experiência em concursos internacionais: Regiane Meire, Miss Rio Grande do Norte, representou o Brasil no Miss Aura International 2020 na Turquia; e Paula Assunção já representou o Brasil no Miss Eco International 2023, no Egito (Top 11), e no Miss Planet International 2024, no Camboja (Top 18).

A atual Miss Brasil, Luana Cavalcante, é incerta na coroação de sua sucessora. Uma fonte próxima afirmou que ela não recebeu convite até a noite de terça-feira (11). Splash procurou a organização do Miss Universe Brasil e seu CEO Gerson Antonelli para saber se algum convite havia sido feito, e também não houve resposta. O espaço segue aberto.