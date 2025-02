0% no Rotten: esse é um dos filmes de super-herói mais atacados da história

Por que "Max Steel" é considerado um dos piores filmes de super-herói? A produção de 2016 conseguiu o feito histórico de atingir 0% de aprovação no 'tomatometer' Rotten Tomatoes, que dá pontuações com base na opinião de críticos de cinema.

O que aconteceu

A famosa franquia de bonecos Max Steel, da Mattel, inspirou a criação do filme homônimo. Na trama, um adolescente de 16 anos enfrenta um período de descobertas, incluindo a percepção de que ele tem superpoderes que provêm de uma força extraterrestre.

A bilheteria não foi a esperada e não pagou o orçamento de US$ 10 milhões. Com direção de Stewart Hendler e roteiro de Christopher Yost, o filme "Max Steel" faturou somente US$ 6,3 milhões, o que é um valor ínfimo perto dos grandes filmes de super-heróis, além de não ter coberto as despesas de produção e lançamento.

"Max Steel" tem nomes como Andy García e María Bello no elenco. A presença dos atores de renome no longa de ação com avaliação péssima chamou muito a atenção dos críticos de cinema. Alguns citaram "constrangimento" para eles terem que atuar no filme.

Ator Andy Garcia está em 'Max Steel', de 2016 Imagem: Jason LaVeris/FilmMagic/ Getty Images

0% no Rotten Tomatoes

Críticos do mundo todo exprimiram opiniões negativas sobre "Max Steel". Em diversas fontes é possível ver as análises contrárias ao filme, mas no Rotten Tomatoes há um compilado do que profissionais de variados veículos acharam.

"Max Steel demonstra uma falta de interesse absoluto para com o público que deveria ser direcionado", alfinetou Erick Estrada, do Cinegarage.

"Max Steel transita pelos territórios da mediocridade devido a irregularidades na edição, criatividade nula para orquestrar sequências de ação divertidas e uso exagerado de efeitos digitais", opinou Luis Fernando Galván, do En Filme.

Ben Winchell em 'Max Steel' Imagem: Reprodução

"Uma produção artificial e descarada, carente de transcendência, que nem poderia ser catalogada como curiosidade", publicou Jesús Chavarria, do Cine Premiere.

"O que é realmente deprimente sobre todo o empreendimento é que Garcia e Bello foram puxados para dentro dele. Sim, atores amam trabalhar e contas precisam ser pagas, mas talvez um fundo pudesse ser iniciado para poupar atores talentosos desse tipo de constrangimento profissional", atacou Frank Scheck, do The Hollywood Reporter.

"Não é apenas feio, mas também é chato, e é uma pena, considerando que o conceito pelo menos tem potencial", disse o crítico Felix Vasquez Jr, do Cinema Crazed.

Max Steel está disponível no Prime Video.